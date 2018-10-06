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Роналду связывает дело об изнасиловании с «Реалом»
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Роналду связывает дело об изнасиловании с «Реалом» 

News.ru + ещё 36 3 часа назад
Фото: Insidefoto/imago sportfotodienst/Global Look Press
Нападающий футбольного клуба «Ювентус» и игрок национальной команды Португалии Криштиану Роналду уверен в заговоре против него. По его мнению, за заговором стоит экс-клуб спортсмена — мадридский «Реал».
Отношения между «сливочными» и португальцем испортились в декабре прошлого года, сообщает Football Italia со ссылкой на издание La Repubblica. Роналду уверен в том, что президент мадридского клуба Флорентино Перес хочет навредить ему различными способами. По его мнению, дело об изнасиловании, полученная им красная карточка во встрече с «Валенсией», а также деятельность некоторых спонсоров игрока — часть огромного заговора, во главе которого стоят лично Флорентино Перес и клуб из Мадрида.
Ранее News.ru писал о том, что футболист перестал быть лицом футбольного симулятора FIFA 19.
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