«Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом»

«Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом» в домашнем матче седьмого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, которая прошла на арене «Везерштадион», завершилась со счетом 2:0.

Первый гол на 35-й минуте забил Дави Классен , который воспользовался удачным отскоком в чужой штрафной площади и с десяти метров расстрелял чужие ворота.

Победную точку за четыре минуты до конца основного времени поставил Йоханнес Эггештайн , реализовавший выход на свидание с вратарем после передачи Клаудио Писарро

Благодаря этой победе «Вердер» поднялся на второе место в турнирной таблице (14 очков), «Вольфсбург» занимает седьмую позицию (9 очков).