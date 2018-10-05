Ещё
«Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом» 

LiveSport.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: bundesliga.de
«Вердер» одержал победу над «Вольфсбургом» в домашнем матче седьмого тура немецкой Бундеслиги.
Встреча, которая прошла на арене «Везерштадион», завершилась со счетом 2:0.
Первый гол на 35-й минуте забил Дави Классен, который воспользовался удачным отскоком в чужой штрафной площади и с десяти метров расстрелял чужие ворота.
Победную точку за четыре минуты до конца основного времени поставил Йоханнес Эггештайн, реализовавший выход на свидание с вратарем после передачи Клаудио Писарро.
Благодаря этой победе «Вердер» поднялся на второе место в турнирной таблице (14 очков), «Вольфсбург» занимает седьмую позицию (9 очков).
LiveSport.Ru: последние новости
ЦСКА подписал контракт с малийским форвардом Дзагоев пообещал приложить все усилия для победы над «Реалом» Каррера: У каждой команды своя тактика. «Спартак» не умеем играть как ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Потерял 18 кг: что случилось с Хабибом28
Роналду грозит пожизненное за изнасилование54
Нурмагомедова освистали в США9
Суарес пропустит ближайшие матчи сборной Уругвая
«Не пустил меня в дом»
Видео
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
06:47
Домрачева отказалась бегать с голой грудью
Биатлон
05:24
«Побью любого без сожаления»
MMA Статьи
02:01
Шараповой вынесли неожиданный вердикт
Теннис
00:51
Овечкин заговорил о завершении карьеры
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение