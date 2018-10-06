Сборным России и Украины предложили провести матч

Международная организация Sport for all предлагает сборным России и Украины провести товарищеский матч. Обращения с просьбой об этом будут направлены в Российский футбольный союз и Федерацию футбола Украины, сообщает в субботу, 6 октября, Sports.ru

«Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу», — сказал глава организации Янис Кузинс.

По его словам, не обязательно проводить матч под эгидой УЕФА , так как в 2014 году союз принял решение не допускать встреч российских и украинских команд из соображений безопасности.

«Мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере», — заключил руководитель Sport for all.

В организации добавили, что игра может быть приурочена к 27-й годовщине установления дипломатических отношений между государствами (14 февраля 1992 года).

Напряжение между Россией и Украиной возникло после присоединения Крыма в марте 2014 года, а также после начала конфликта в Донбассе — Киев утверждает, что российские военнослужащие действуют в регионе, Москва опровергает эту информацию.