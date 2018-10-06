Лидер «Локомотива» рискует пропустить игру с ЦСКА 

Полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан рискует не помочь своей команде в матче 10-го тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщает ТАСС.
Как заявил главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин, хавбек до сих пор испытывает проблемы из-за травмы боковой связки колена.
"Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в матче против ЦСКА. У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби", — сказал Семин.
Встреча ЦСКА — "Локомотив" пройдет 7 октября на стадионе "ВЭБ Арена".
Ранее сообщалось, что Дмитрий Градиленко назвал фаворита матча ЦСКА — "Локомотив".