Лидер «Локомотива» рискует пропустить игру с ЦСКА

Полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан рискует не помочь своей команде в матче 10-го тура чемпионата России против столичного ЦСКА, сообщает ТАСС

Как заявил главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин , хавбек до сих пор испытывает проблемы из-за травмы боковой связки колена.

"Не готов ответить, примет ли Фарфан участие в матче против ЦСКА. У нас сегодня есть тренировка, по ее результатам мы определимся, сможет ли он принять участие в дерби", — сказал Семин.

Встреча ЦСКА — "Локомотив" пройдет 7 октября на стадионе "ВЭБ Арена".