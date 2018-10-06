Украина жестко ответила на возможный матч с Россией

Сборным России и Украины предложили сразиться на футбольном поле

С такой инициативой выступила международная организация Sport for all и ее глава Янис Кузинс.

Международная организация Sport for all предложила провести товарищескую встречу между сборными России и Украины по футболу. Об этом заявил глава организации Янис Кузинс, пишет Sports.ru

По его идее, игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии. Поскольку это логистически удобно как для украинских, так и для российских болельщиков. Кузинс подчеркнул, что проводить матч под эгидой УЕФА совсем необязательно, так как в 2014 году союзом было принято решение не допускать встреч футболистов России и Украины на поле из соображений безопасности.

«Мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере», — заявил Казинс.

Глава Sport for all предложил приурочить матч Россия-Украина к исторической дате: 27-й годовщине установления дипломатических отношений между государствами (14 февраля 1992 года). Официальные обращения об этом будут направлены в Российский футбольный союз и Федерацию футбола Украины на следующей неделе.

Впрочем, украинская сторона не стала дожидаться бумаги и уже отреагировала на эту инициативу.

«Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса!» — написано на странице ФФУ в Facebook.

Российский футбольный союз инициативу Sport for all пока не прокомментировал.