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Украина жестко ответила на возможный матч с Россией
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Сборным России и Украины предложили сразиться на футбольном поле 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
С такой инициативой выступила международная организация Sport for all и ее глава Янис Кузинс.
Международная организация Sport for all предложила провести товарищескую встречу между сборными России и Украины по футболу. Об этом заявил глава организации Янис Кузинс, пишет Sports.ru.
По его идее, игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии. Поскольку это логистически удобно как для украинских, так и для российских болельщиков. Кузинс подчеркнул, что проводить матч под эгидой УЕФА совсем необязательно, так как в 2014 году союзом было принято решение не допускать встреч футболистов России и Украины на поле из соображений безопасности.
«Мы уверены, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере», — заявил Казинс.
Глава Sport for all предложил приурочить матч Россия-Украина к исторической дате: 27-й годовщине установления дипломатических отношений между государствами (14 февраля 1992 года). Официальные обращения об этом будут направлены в Российский футбольный союз и Федерацию футбола Украины на следующей неделе.
Впрочем, украинская сторона не стала дожидаться бумаги и уже отреагировала на эту инициативу.
«Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса!» — написано на странице ФФУ в Facebook.
Российский футбольный союз инициативу Sport for all пока не прокомментировал.
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