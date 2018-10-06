Уход Смолова вызвал радость

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Эксперт назвал фаворитов в борьбе за титул чемпиона РПЛ 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист и комментатор Дмитрий Градиленко в беседе с RT высказал мнение, какие клубы на данным момент являются фаворитами в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«На сегодняшний день стоит назвать три клуба, которые побеждают за счёт своей стабильной игры. Это «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Именно их можно с уверенностью зачислить в претенденты на титул», — заявил Градиленко.
По итогам девяти туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит» (22 очка). На втором месте располагается «Краснодар» (19 очков). Третью строчку замает «Ростов» (18 очков). ЦСКА располагается на четвёртом месте (16 очков).
Ранее Градиленко высказал мнение, что уход Смолова положительно отразился на игре «Краснодара».
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