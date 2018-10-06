РФС ответил на резкое заявление Украины

РФС ответил на выпад украинской футбольной федерации

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что можно организовать товарищеский матч по пляжному футболу между российской и украинской сборными. Международная организация Sport for all предложила провести товарищеский матч между командами России и Украины.

«Я считаю, что спорт должен быть вне политики. Тем более на Украине много наших друзей-спортсменов, и украинские спортсмены прекрасно относятся к нашим», — приводит слова вице-президента «Известия».

Также он добавил, что политические барьеры необходимо ломать при помощи спорта. В пример такого высказывания он привёл матч между «Локомотивом» и немецким «Шальке-04», в составе которого играл украинский футболист Евгений Коноплянка

Ранее News.ru писал о том, что Федерация футбола Украины (ФФУ) согласилась провести матч против сборной России, но только после игры между украинцами и командой Марса.