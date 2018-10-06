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Футболисты «Барселоны» скорбят о Монсеррат Кабалье
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Футболисты «Барселоны» скорбят о Монсеррат Кабалье 

Национальная Служба Новостей + ещё 2 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Монсеррат Кабалье была иконой всеобщей культуры, игроки «Барселоны» скорбят о ее кончине. Такое заявление сделали в пресс-службе каталонского футбольного клуба.
«Футбольный клуб «Барселона» хотел бы выразить соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны–1992», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны», которое приводит RT.
На церемонии открытия летних Олимпийских игр-1992 Кабалье исполнила песню «Барселона», которую в 1987 году спела дуэтом с Фредди Меркьюри. Ранее пианист Денис Мацуев назвал это исполнение уникальным, доказывающим, что рок и классику можно соединить воедино.
Монсеррат Кабалье скончалась 6 октября в возрасте 85 лет. Оперная дива умерла в госпитале Сан-Пау в Барселоне, куда ее доставили из-за проблем с желчным пузырем. Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев в эфире НСН заявил, что Кабалье была лучшей исполнительницей бельканто, равных ей нет.
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