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Роналду выдвинул неожиданное обвинение «Реалу»
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Источник: Роналду уверен, что за делом с обвинением в изнасиловании стоит «Реал» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду убеждён в том, что против него существует заговор, за которым стоит его бывший клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.
По информации издания, отношения между «Реалом» и португальским футболистом испортились ещё в декабре. Криштиану верит в то, что после его перехода в «Ювентус» мадридский клуб и его президент Флорентино Перес пытаются всячески ему навредить.
Роналду якобы убеждён в том, что его отсутствие в числе победителей престижных наград, обвинение в изнасиловании, красная карточка в матче с «Валенсией» и действия некоторых личных спонсоров — это всё часть заговора, за которым стоит «Реал» и Перес.
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