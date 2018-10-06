Роналду выдвинул неожиданное обвинение «Реалу»

Источник: Роналду уверен, что за делом с обвинением в изнасиловании стоит «Реал»

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду убеждён в том, что против него существует заговор, за которым стоит его бывший клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.

По информации издания, отношения между «Реалом» и португальским футболистом испортились ещё в декабре. Криштиану верит в то, что после его перехода в «Ювентус» мадридский клуб и его президент Флорентино Перес пытаются всячески ему навредить.

Роналду якобы убеждён в том, что его отсутствие в числе победителей престижных наград, обвинение в изнасиловании, красная карточка в матче с «Валенсией» и действия некоторых личных спонсоров — это всё часть заговора, за которым стоит «Реал» и Перес.