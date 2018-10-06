Матч «Анжи»-ЦСКА под угрозой срыва

«Анжи» может не выйти на матч чемпионата России против ЦСКА

Футболисты "Анжи" грозят бойкотировать матч 11-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА, сообщает "РИА Новости"

"Игроки написали письмо руководству клуба, что не выйдут на матч 11-го тура чемпионата России в том случае, если не будут погашены долги по зарплате. Надеемся, что все решится благополучно и ситуация не дойдет до бойкота", — сказал главный тренер махачкалинской команды Магомед Адиев.

Матч "Анжи" — ЦСКА должен пройти 19 октября в Каспийске. Если игроки "Анжи" не выйдут на игру, то им будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что в "Анжи" рассказали о финансовой ситуации в клубе.