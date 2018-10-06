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Матч «Анжи»-ЦСКА под угрозой срыва
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«Анжи» может не выйти на матч чемпионата России против ЦСКА 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: fc-anji.ru
Футболисты "Анжи" грозят бойкотировать матч 11-го тура чемпионата России по футболу против московского ЦСКА, сообщает "РИА Новости".
"Игроки написали письмо руководству клуба, что не выйдут на матч 11-го тура чемпионата России в том случае, если не будут погашены долги по зарплате. Надеемся, что все решится благополучно и ситуация не дойдет до бойкота", — сказал главный тренер махачкалинской команды Магомед Адиев.
Матч "Анжи" — ЦСКА должен пройти 19 октября в Каспийске. Если игроки "Анжи" не выйдут на игру, то им будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3.
Ранее сообщалось, что в "Анжи" рассказали о финансовой ситуации в клубе.
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