Аленичев не стал отвечать на вопрос об увольнении

Тренер «Енисея» не стал отвечать на вопрос об увольнении

"Енисей" проиграл столичному клубу со счетом 2:3 в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На вопрос журналиста о том, что должно произойти, чтобы Аленичев подал в отставку, специалист отвечать отказался. отмечается, что до это СМИ сообщали, что в случае поражения от "Спартака" главный тренер красноярской команды будет уволен.

Ранее тренер "Спартака" заявил, что Еременко рано играть в старте.