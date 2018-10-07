Аленичев не стал отвечать на вопрос об увольнении

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев отказался отвечать на вопрос об отставке на пресс-конференции после домашнего поражения от "Спартака", передает "Советский спорт".
"Енисей" проиграл столичному клубу со счетом 2:3 в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На вопрос журналиста о том, что должно произойти, чтобы Аленичев подал в отставку, специалист отвечать отказался. отмечается, что до это СМИ сообщали, что в случае поражения от "Спартака" главный тренер красноярской команды будет уволен.
Ранее тренер "Спартака" заявил, что Еременко рано играть в старте.