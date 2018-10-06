Ещё
Марадона назвал главных наркоманов Аргентины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марадона назвал главных наркоманов Аргентины 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал слухи о его наркотической зависимости, передает "Советский спорт".
"В Аргентине невероятное количество лицемеров. Некоторые критикуют меня, а после употребляют наркотики так же, как я. Они притворяются святошами, а после принимают наркотики высокого качества. Знаю это, потому что не раз употреблял наркотики вместе со многими из них", — рассказал аргентинский футболист Infobae.com.
По мнению Марадоны, наркотические вещества употребляют дети государственных служащих и директоров компаний.
"Кто-то даже оправдывал наркоманию своих детей тем, что я подаю им ужасный пример. Я говорю о детях депутатов и директоров крупных компаний. В одном уверен точно: время все расставит по местам", — заключил экс-капитан "альбиселесте".
Ранее сообщалось, что Марадона, возглавивший мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа", отпраздновал домашнюю победу над "Универсидад Гвадалахара" танцем в раздевалке.
Газета.Ru: последние новости
Лидер "Локомотива" рискует пропустить игру с ЦСКА Экс-игрок ЦСКА назвал главных претендентов на победу в РПЛ Лопетеги: "Реал" продолжит играть в Лиге чемпионов как в матче с "Ромой"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бой Конора и Хабиба превратили в политическое шоу87
Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой1
Нурмагомедова женили на Бузовой5
Роналду грозит пожизненное за изнасилование59
Загитова повергла в шок результатом в Японии18
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
06:47
Домрачева отказалась бегать с голой грудью
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение