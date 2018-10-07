«Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 10-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своём поле сыграл вничью с махачкалинским «Анжи». Поединок состоялся на стадионе «Ахмат-Арена» и завершился нулевой ничьей.

Поединок оказался очень упорным. Главный арбитр встречи Николай Волошин показал футболистам восемь жёлтых карточек.

После этого матча «Ахмат» поднялся на девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Анжи» также удалось улучшить позицию, теперь клуб занимает 12-е место.

В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде с «Краснодаром», поединок состоится 21 октября. «Анжи» предстоит домашний матч с ЦСКА (19 октября). Впрочем, махачкалинский клуб может не выйти на этот матч из-за задолженности перед игроками по заработной плате.