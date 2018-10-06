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«Реал» снова проиграл
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Футболисты «Реала» проиграли «Алавесу» в матче чемпионата Испании 

ТАСС + ещё 6 38 минут назад
Фото: Reuters
"Реал" проиграл "Алавесу" со счетом 0:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Мяч на 90-й минуте забил Дель Мораль Гарсия. "Реал" не может выиграть на протяжении четырех матчей во всех турнирах, причем во всех этих играх команда не забивает голов.
В турнирной таблице "Реал", "Алавес" и "Барселона" делят первое место, набрав по 14 очков. "Барселона" свой матч восьмого тура проведет в воскресенье против "Валенсии".
В следующем туре "Реал" 20 октября примет "Леванте", "Алавес" 19 октября в гостях сыграет с "Сельтой".
Результаты других матчей игрового дня:
  • "Жирона" — "Эйбар" — 2:3;
  • "Хетафе" — "Леванте" — 0:1.
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