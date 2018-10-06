«Реал» снова проиграл

"Реал" проиграл "Алавесу" со счетом 0:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
Мяч на 90-й минуте забил Дель Мораль Гарсия. "Реал" не может выиграть на протяжении четырех матчей во всех турнирах, причем во всех этих играх команда не забивает голов.
В турнирной таблице "Реал", "Алавес" и "Барселона" делят первое место, набрав по 14 очков. "Барселона" свой матч восьмого тура проведет в воскресенье против "Валенсии".
В следующем туре "Реал" 20 октября примет "Леванте", "Алавес" 19 октября в гостях сыграет с "Сельтой".
Результаты других матчей игрового дня:
- "Жирона" — "Эйбар" — 2:3;
- "Хетафе" — "Леванте" — 0:1.