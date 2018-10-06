«Реал» снова проиграл

Футболисты «Реала» проиграли «Алавесу» в матче чемпионата Испании

"Реал" проиграл "Алавесу" со счетом 0:1 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Мяч на 90-й минуте забил Дель Мораль Гарсия. "Реал" не может выиграть на протяжении четырех матчей во всех турнирах, причем во всех этих играх команда не забивает голов.

В турнирной таблице "Реал", "Алавес" и "Барселона" делят первое место, набрав по 14 очков. "Барселона" свой матч восьмого тура проведет в воскресенье против "Валенсии".

В следующем туре "Реал" 20 октября примет "Леванте", "Алавес" 19 октября в гостях сыграет с "Сельтой".