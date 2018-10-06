Карпин рассказал о покрашенном после Басты поле

Карпин рассказал о покрашенном после концерта Басты поле

После матча 10-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» уступил «Оренбургу» (0:1) главный тренер проигравшей команды Валерий Карпин посетовал, что подготовке футболистов помешал концерт Басты, из-за которого пострадал газон «Ростов-Арены», сообщает «Спорт-Экспресс»

«Вчера мы не могли тут тренироваться, травы вообще не было в одной штрафной. Сегодня красили поле в зеленый цвет, чтобы хотя бы сверху выглядело прилично. Говорить, что поле не пострадало — смешно», — сказал тренер.

Он не стал списывать такой исход встречи на состояние газона, но подчеркнул, что удивлен, что артистам разрешают выступать на стадионах.

«Но это не говорит о том, что мы бы выиграли, не будь концерта Басты. Проблемы вообще не в артистах, проблема в тех, кто им разрешает тут выступать — оператор стадиона или министерство спорта — не знаю, кто за это отвечает», — отметил Карпин, добавив к этому, что поле было повреждено, но не настолько сильно, чтобы переносить матч.

Ранее в пресс— службе компании «Спорт-Ин», которая осуществляет управление ареной, заявили, что защитное покрытие позволило сохранить газон «Ростов-Арены» во время концерта Басты 29 сентября, сообщает ТАСС.