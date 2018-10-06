«МЮ» может сменить Моуринью на Венгера

«Манчестер Юнайтед» может сменить Моуринью на Венгера

Арсен Венгер может возобновить карьеру тренера, причем сделать это в "Манчестер Юнайтед" . В Англии рассматривают французского специалиста в качестве потенциального преемника Жозе Моуринью.

Бывший футболист сборной Англии и "Арсенала", а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон высказал предположение, что Арсен Венгер в скором времени может возглавить "Манчестер Юнайтед". Руководство самого титулованного клуба Англии разочаровано работой Жозе Моуринью и намерено пригласить 69-летнего Венгера, сообщает "Спорт-Экспресс".

По окончанию прошлого сезона Арсен Венгер оставил "Арсенал", который он тренировал на протяжении 22 лет. Лондонский клуб был одним из главных соперников "МЮ" на протяжении этих лет. Сам же Венгер часто конфликтовал с Моуринью, причем инициатором спор был португалец.