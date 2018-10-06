Ещё
«МЮ» может сменить Моуринью на Венгера
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» может сменить Моуринью на Венгера 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Арсен Венгер может возобновить карьеру тренера, причем сделать это в "Манчестер Юнайтед". В Англии рассматривают французского специалиста в качестве потенциального преемника Жозе Моуринью.
Бывший футболист сборной Англии и "Арсенала", а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон высказал предположение, что Арсен Венгер в скором времени может возглавить "Манчестер Юнайтед". Руководство самого титулованного клуба Англии разочаровано работой Жозе Моуринью и намерено пригласить 69-летнего Венгера, сообщает "Спорт-Экспресс".
По окончанию прошлого сезона Арсен Венгер оставил "Арсенал", который он тренировал на протяжении 22 лет. Лондонский клуб был одним из главных соперников "МЮ" на протяжении этих лет. Сам же Венгер часто конфликтовал с Моуринью, причем инициатором спор был португалец.
Вести.Ru: последние новости
"Не виноватая я": Роналду грозит пожизненное за изнасилование event-girl "Манчестер Юнайтед" выиграл у "Ньюкасла", уступая в два мяча Баста порекомендовал "Ростову" переезжать на старый стадион
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава UFC объяснил инцидент с Макгрегором и Нурмагомедовым13
Ученица Тутберидзе вошла в историю фигурного катания7
Карпин пожаловался на покрашенный газон4
Нурмагомедова женили на Бузовой6
Названы гонорары Макгрегора и Нурмагомедова за бой8
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
Месть «Реала»: кто портит репутацию Роналду
Футбол Статьи
00:24
Медведева — уже история: Загитова побила мировой рекорд
Фигурное катание Статьи
00:32
Усик ответил на вопрос о принадлежности Крыма
Бокс
00:53
Роналду грозит пожизненное за изнасилование
Футбол
01:33
«Макгрегор не выйдет живым с октагона»
MMA Статьи
01:36
Нурмагомедова освистали в США
MMA
01:00
В «Анжи» начался бунт
Футбол
00:36
«Спартак» установил антирекорд
Футбол
00:23
Черчесов дал совет пьющим россиянам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение