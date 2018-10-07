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Головин — в старте «Монако» на матч с «Ренном»
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Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Ренном» 

Soccer News + ещё 7 2 часа назад
Фото: Soccer News
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим включил российского полузащитника в основной состав на матч 9-го тура Лиги 1 против "Ренна".
"Монако": Субашич, Сидибе, Раджи, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Тилеманс, Головин, Ахолу, Фалькао, Силла.
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