Головин выйдет в стартовом составе «Монако» в матче с «Ренном»

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим включил российского полузащитника в основной состав на матч 9-го тура Лиги 1 против "Ренна". "Монако": Субашич, Сидибе, Раджи, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Тилеманс, Головин, Ахолу, Фалькао, Силла.