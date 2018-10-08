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Стали известны причины ухода Зидана из «Реала»
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Стали известны причины ухода Зидана из «Реала» 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Алан Мильяччо, агент бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, рассказал о причинах ухода французского специалиста из "Королевского клуба", сообщает "Советский спорт".
"К моменту ухода из "Реала" Зинедин был опустошен в эмоциональном плане. Он решил провести год без футбола и пока не собирается менять свои планы", — приводит слова Мильяччо Sport.es со ссылкой на Journal du Dimanche.
Ранее сообщалось, что в услугах француза заинтересован английский "Манчестер Юнайтед", и даже появлялась информация о начале переговоров между Зиданом и руководством манкунианцев, однако в самом клубе эту информацию опровергли.
Зидан на протяжении двух с половиной лет возглавлял мадридский "Реал", с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд. В конце мая он объявил о своём уходе из с поста рулевого "сливочных".
Ранее "Реал" после поражения в матче с ЦСКА проиграл "Алавесу".
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