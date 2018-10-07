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Над Роналду нависла двойная опасность
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Еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Адвокат американки Кэтрин Майорги Лесли Стовалл рассказал, что его подзащитная не единственная девушка, пострадавшая от нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его слова приводит Daily Mail.
«Мне позвонила женщина, которая утверждает, что имела аналогичный опыт», — заявил Стовалл.
Адвокат отказался назвать имя второй пострадавшей, однако отметил, что женщина передаст информацию о насильственных действиях со стороны футболиста в полицию Лас-Вегаса.
28 сентября Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина утверждала, что спортсмен позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов.
Форвард отрицает обвинения и намерен судиться с американкой. По информации Associated Press, из-за разбирательств с Майоргой Роналду не примет участие в ближайших играх сборной Португалии.
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