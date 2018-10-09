Сёмин назвал Кокорина и Мамаева предателями

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Российский футбол — это Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов, Алексей и Василий Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол — это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками», — написал Сёмин в своём Instagram.
Он отметил, что футбол это также ответственность перед родителями, своими семьями и детьми.
«Они предали свою профессию», — заключил специалист.
8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
На следующий день стало известно о ещё одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина.