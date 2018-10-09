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Сёмин назвал Кокорина и Мамаева предателями
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Сёмин заявил, что Кокорин и Мамаев предали свою профессию 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: Instagram
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Российский футбол — это Игорь Акинфеев, Станислав Черчесов, Алексей и Василий Березуцкие, а не Кокорин и Мамаев. Футбол — это уважение к профессии, Сборная, показывающая пример всей стране, повседневная работа, соблюдение режима, ответственность перед болельщиками», — написал Сёмин в своём Instagram.
Он отметил, что футбол это также ответственность перед родителями, своими семьями и детьми.
«Они предали свою профессию», — заключил специалист.
8 октября появилась информация, что Кокорин и Мамаев, игроки клубов Российской премьер-лиги «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
На следующий день стало известно о ещё одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Ранее сообщалось, что РФС рассматривает вариант пожизненной дисквалификации Мамаева и Кокорина.
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