Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении

Об инциденте у столичной гостиницы «Пекин» ранее написал «Московский комсомолец»
Согласно данным издания, вчера водитель журналистки Ольги Ушаковой сделал замечание футболистам, которые громко вели себя на улице. После этого спортсмены вытащили мужчину из автомобиля и избили его.
Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» ведущая Ольга Ушакова, она написала заявление в полицию.
«Мы ждём официальной информации. Ждём, когда нам сообщат результаты расследования.
Был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, мы заявление в полицию написали. Человек болеет».
Драка у гостиницы «Пекин» произошла до стычки в «Кофемании», в ходе которой Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника. У директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака диагностировали сотрясение мозга и травму руки.
По данным СМИ, футболисты сбежали с места происшествия до прибытия наряда полиции.