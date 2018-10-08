Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении

Ведущая Первого канала обратилась в полицию после нападения Кокорина и Мамаева на её водителя

Об инциденте у столичной гостиницы «Пекин» ранее написал « Московский комсомолец

Согласно данным издания, вчера водитель журналистки Ольги Ушаковой сделал замечание футболистам, которые громко вели себя на улице. После этого спортсмены вытащили мужчину из автомобиля и избили его.

Как сообщила радиостанции «Говорит Москва» ведущая Ольга Ушакова, она написала заявление в полицию.

«Мы ждём официальной информации. Ждём, когда нам сообщат результаты расследования.

Был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, мы заявление в полицию написали. Человек болеет».

Драка у гостиницы «Пекин» произошла до стычки в «Кофемании», в ходе которой Александр Кокорин Павел Мамаев избили чиновника. У директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака диагностировали сотрясение мозга и травму руки.

По данным СМИ, футболисты сбежали с места происшествия до прибытия наряда полиции.