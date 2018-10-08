В «Краснодаре» отреагировали на драку Мамаева

В «Краснодаре» отреагировали на новость о драке Мамаева в московском кафе

Заместитель генерального директора "Краснодара" Нурбий Хакунов отреагировал на появившуюся ранее в СМИ информацию об участии российского хавбека клуба Павла Мамаева в избиении чиновника Минпромторга России Дениса Пака, сообщает ФАН. На вопрос, связывался ли кто-либо из руководства краснодарского клуба с футболистом, Хакунов ответил достаточно резко. "И что? Нет, конечно, не связывался! У нас три дня выходных: ребят отпустили, все разошлись. У нас три дня выходных. У людей есть личное время. У вас бывает личное время?" — ответил Хакунов. Восьмого октября в СМИ появилась информация о том, что футболисты Александр Кокорин "Зенит" ) и Павел Мамаев ("Краснодар") избили посетителя московской кофейни, которым, по их версии, оказался директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли. Ранее сообщалось, что Мамаев считает победу "Краснодара" над "Севильей" заслуженной.