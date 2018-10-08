Кокорин и Мамаев избили чиновника в ресторане

Инцидент произошел в кофейне на северо-западе Москвы, куда футболисты сборной России пришли завтракать.

По утверждению персонала, компания, с которой пришли футболисты, была очень шумной и не реагировала на замечания персонала. Официанты даже заподозрили, что гости находятся в состоянии наркотического опьянения.

На замечание одного из постоянных клиентов кофейни Кокорин и Мамаев ответили кулаками. В ходе драки один из них кинул в оппонента стул.

По информации Mash, пострадавший оказался крупным московским чиновником.

В июле 2016 года Александр Кокорин и Павел Мамаев были замечены в одном из казино Монте-Карло. Футболисты отметили очередное поражение сборной России, выпив шампанского на 250 тысяч евро под звуки российского гимна.