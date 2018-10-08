В скандале с Кокориным и Мамаевым увидели «заказуху»

Уткин заподозрил «заказуху» в новости про новый скандал с Кокориным и Мамаевым

«Что-то с Кокориным и Мамаевым не нравится мне новость. Наверняка что-то произошло, и парочка взрывная. Но сообщение какое-то… такое. И «в компании», и то ли пьяные, то ли под наркотиками — как показалось очевидцам. И чиновник, которого следует опасаться, в качестве адресата «избиения». Пока похоже на заказуху. Я таким новостям больше доверяю, когда они со ссылкой на МВД или с видео. Может, это и появится, тогда и обсудим», — написал Уткин в своем Telegram-канале V Utkin.

Спортивный комментатор предположил, что футболисты действительно повздорили с каким-нибудь чиновником.

«Скорее всего, сыном еще более … (вредного) чиновника, потому что в избиение двоими футболистами не ровесника я вообще не поверю. Наверное, пара синяков. А теперь начинается «я вам покажу». В любом случае новость или заказная, или написана кретином и выглядит как заказная, с явной преференцией к одной из сторон конфликта. Милиции нет, один, значит, завтракающий завсегдатай, а другие, «кажется», обкуренные», — предположил Уткин. Уточнив, что источник информации вообще не указан, поэтому «удар наносится исключительно по репутации».

Уткин предложил подождать: «что-то я думаю, нет там положительных героев, и ставлю на срач спортсменов с золотой молодежью!».