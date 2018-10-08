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Черчесов рассказал о травмах в сборной
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Черчесов рассказал о травмах в составе сборной России 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о повреждениях игроков национальной команды, сообщает Sport24.
"Ну какие травмы? У Дзагоева и Лунева особенных травм нет, больше утомление. У Ерохина да, повреждена связка. Думаю, на этом сборе он нам не поможет. Ситуация с вратарями? Следите! Лунев провел последние матчи на хорошем уровне и сейчас в хорошем состоянии. Гильерме и Шунин хорошо играют. Все в рабочем режиме.
Будем ли довызывать вместо Ерохина? У нас 21 футболист в обойме. Есть определенные мысли на этот счет. Все узнаете из прессы. Черышев даже на перекладных не успел бы на тренировку. Не стали его гонять. Дали ему возможность выспаться", — рассказал специалист.
Сегодня игроки сборной России собрались на базе в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций с командами Швеции (11 октября, Калининград) и Турции (14 октября, Сочи).
Ранее сообщалось, что итальянский арбитр Лука Банти обслужит матч Лиги наций между сборными России и Швеции.
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