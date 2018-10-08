Головина расстроило решение Акинфеева

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин заявил, что расстроен решением голкипера Игоря Акинфеева завершить выступления за национальную команду. Об этом он сообщил журналистам.
32-летний Акинфеев, дебютировавший за сборную России в 2004 году, 1 октября объявил о завершении карьеры в национальной команде.
"Решение Акинфеева меня несколько удивило, не ожидал. Честно говоря, я даже немного расстроен", — сказал Головин.
Также Головин прокомментировал победу ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов над мадридским "Реалом" со счетом 1:0.
"Честно говоря, не ожидал, что получится победить. Молодцы. Видно, что все сильные и молодые ребята, все очень стараются и от этого результат на лицо", — отметил футболист.