Головина расстроило решение Акинфеева

Головин расстроен решением Акинфеева завершить карьеру в сборной России по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин заявил, что расстроен решением голкипера Игоря Акинфеева завершить выступления за национальную команду. Об этом он сообщил журналистам.

32-летний Акинфеев, дебютировавший за сборную России в 2004 году, 1 октября объявил о завершении карьеры в национальной команде.

"Решение Акинфеева меня несколько удивило, не ожидал. Честно говоря, я даже немного расстроен", — сказал Головин.

Также Головин прокомментировал победу ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов над мадридским "Реалом" со счетом 1:0.