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Какой тюремный срок может грозить Кокорину
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Юрист оценил вероятность тюремного срока для Кокорина 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 минуты назад
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Практикующий юрист Александр Ластовецкий рассказал, какой тюремный срок может грозить футболисту «Зенита» Александру Кокорину за нападение на чиновника.
Ластовецкий напомнил о «ярком неспортивном поведении именитого и высококвалифицированного бойца смешанных единоборств», выступающего под флагом России, пишет «Чемпионат».
Речь идет о драке, которая произошла после титульного поединка россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
«И снова в те же ворота», — заявил юрист, комментируя ситуацию, когда Кокорин «практикуется в навыках рукопашного боя и делает это не в специально отведенном месте, а в помещении столичного заведения общественного питания».
Ластовецкий отмечает, что пострадавшему пришлось принять «не только удары спортсмена, но и удары от сопутствующих предметов».
Юрист указывает, что открыто дело по статье УК «Побои», но в зависимости от обстоятельств его могут переквалифицировать как в «Хулиганство», так и в «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Последнее грозит сроком до восьми лет заключения.
Ластовецкий напоминает, что сыграть свою роль могут отягчающие факторы, в частности, «совершение вышеупомянутого деяния группой лиц». С другой стороны, он считает возможным и примирение сторон, «как это нередко бывает в наше время».
Ластовецкий допускает, что Кокорину может помочь «его имя и популярность», но и потерпевший в данном случае — «не простой человек». Ластовецкий выразил надежду на «беспристрастное разбирательство правоохранительных органов».
«Одно можно сказать наверняка: ущерб, причиненный заведению — это не самое страшное, что должно беспокоить футболиста», — сказал он.
Напомним, СМИ сообщали, что директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак посчитает конфликт с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым исчерпанным, если те принесут публичные извинения.
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