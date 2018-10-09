Какой тюремный срок может грозить Кокорину

Юрист оценил вероятность тюремного срока для Кокорина

Практикующий юрист Александр Ластовецкий рассказал, какой тюремный срок может грозить футболисту «Зенита» Александру Кокорину за нападение на чиновника.

Ластовецкий напомнил о «ярком неспортивном поведении именитого и высококвалифицированного бойца смешанных единоборств», выступающего под флагом России, пишет «Чемпионат».

«И снова в те же ворота», — заявил юрист, комментируя ситуацию, когда Кокорин «практикуется в навыках рукопашного боя и делает это не в специально отведенном месте, а в помещении столичного заведения общественного питания».

Ластовецкий отмечает, что пострадавшему пришлось принять «не только удары спортсмена, но и удары от сопутствующих предметов».

Юрист указывает, что открыто дело по статье УК «Побои», но в зависимости от обстоятельств его могут переквалифицировать как в «Хулиганство», так и в «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Последнее грозит сроком до восьми лет заключения.

Ластовецкий напоминает, что сыграть свою роль могут отягчающие факторы, в частности, «совершение вышеупомянутого деяния группой лиц». С другой стороны, он считает возможным и примирение сторон, «как это нередко бывает в наше время».

Ластовецкий допускает, что Кокорину может помочь «его имя и популярность», но и потерпевший в данном случае — «не простой человек». Ластовецкий выразил надежду на «беспристрастное разбирательство правоохранительных органов ».

«Одно можно сказать наверняка: ущерб, причиненный заведению — это не самое страшное, что должно беспокоить футболиста», — сказал он.