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Защита Кокорина обжалует его арест
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Защита футболиста Кокорина обжалует его арест 

Национальная Служба Новостей + ещё 117 3 часа назад
Фото: nsn.fm
Защита Александра Кокорина намерена обжаловать его арест, заявил сообщил Агентству «Москва» адвокат Олег Попов.
Ранее стало известно, что суд принял решение арестовать игрока «Зенита» на два года.
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