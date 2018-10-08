В драке Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник

В драке Кокорина и Мамаева с чиновником пострадал еще один чиновник

«Директор департамента [автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения] Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт — прим. «Лента.ру») Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба Минпромторга подчеркнула, что пострадавшие обратились с заявлением в полицию.

«Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», — отметили там.

Об инциденте в кофейне ранее сообщил Telegram-канал 112. По словам очевидцев, Кокорин и Мамаев находились в неадекватном состоянии и сбежали до прибытия наряда полиции. Пак получил два удара по лицу, также у него травмирована рука.

В июле 2016-го Мамаев и Кокорин оказались в центре скандала из-за крупной вечеринки с кальяном и сотнями бутылок шампанского. Видеозапись из ночного клуба в Монако появилась после провального выступления сборной России на чемпионате Европы.