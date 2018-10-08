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В драке Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник
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В драке Кокорина и Мамаева с чиновником пострадал еще один чиновник 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Минпромторге прокомментировали нападение на своих сотрудников в центре Москвы, сообщает телеканал «360». Нападавшими были российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
«Директор департамента [автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения] Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт — прим. «Лента.ру») Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь», — говорится в сообщении ведомства.
Пресс-служба Минпромторга подчеркнула, что пострадавшие обратились с заявлением в полицию.
«Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации», — отметили там.
Об инциденте в кофейне ранее сообщил Telegram-канал 112. По словам очевидцев, Кокорин и Мамаев находились в неадекватном состоянии и сбежали до прибытия наряда полиции. Пак получил два удара по лицу, также у него травмирована рука.
В июле 2016-го Мамаев и Кокорин оказались в центре скандала из-за крупной вечеринки с кальяном и сотнями бутылок шампанского. Видеозапись из ночного клуба в Монако появилась после провального выступления сборной России на чемпионате Европы.
Сейчас Кокорин играет за «Зенит», Мамаев — за «Краснодар». В этом году Кокорин не вызывался в сборную России, а Мамаев не приглашался в национальную команду после ЧЕ-2016.
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