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В РФС отреагировали на драку с Кокориным и Мамаевым
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В РФС открестились от устроивших драку в кафе Кокорина и Мамаева 

Газета.Ru + ещё 67 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, что нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в одном из столичных кафе подрались с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли России, сообщает Sport24.
"Эти два спортсмена не в сборной и сейчас никакого отношения к ней не имеют. Одного вызывали в ноябре 2017-го, а второй последний раз играл вообще на чемпионате Европы — 2016.
У нас сейчас идет сбор, команда готовится к играм со Швецией и Турцией в прекрасной, здоровой атмосфере. Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на ЧМ-2018, позволил себе подобное. При этом контракты игроков сборной и РФС предусматривают очень жесткие санкции за нарушение режима, за какой-либо урон имиджу футбола", — заявил функционер.
Ранее сообщалось, что в драке Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник.
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