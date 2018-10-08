Ещё
Кокорину и Мамаеву предрекли спортивное забвение
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокорину и Мамаеву предрекли спортивное забвение 

Lenta.ru + ещё 36 9 часов назад
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вероятно, больше не будут выступать за российскую сборную. Об этом «Российской газете» заявил министр спорта Павел Колобков.
«Это недопустимо. Это происшествие роняет тень на весь наш футбол. Эти ребята не играют в сборной России. И, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, за которые они выступают, тоже сделают выводы», — сказал он, комментируя драку футболистов в московском кафе.
В последний раз Кокорин и Мамаев играли за сборную в 2016 году.
Инцидент произошел 8 октября. Кокорин с Мамаевым вступили в конфликт с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. На видео с камер наблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом по голове. По сообщениям очевидцев, оба игрока находились в неадекватном состоянии. Жена Мамаева Алана извинилась за поведение футболистов и заявила, что они были пьяными.
Пак и Гайсин были доставлены в больницу, а футболисты скрылись до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии20
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Макгрегор» пожаловался на побои от Нурмагомедова57
Чемпионству Нурмагомедова вынесли вердикт341
Макгрегора могут наказать за потасовку после боя6
В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора103
Макгрегор высказался о сокрушительном поражении261
Видео
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
01:12
Появилось видео избиения чиновника Кокориным и Мамаевым
Футбол Прочее
06:33
«Извините за победу»: Хабиб издевается над фанатами
MMA
00:56
На дне: какая судьба ждет Головина
Футбол
00:59
«Реванша не будет, Конор — пройденный этап»
MMA Статьи
00:32
«Конора уничтожили»: что пишут о бое в Ирландии
MMA Статьи
06:33
Что будет с Нурмагомедовым после боя века
MMA
01:10
Кокорин и Мамаев избили чиновника в ресторане
Футбол
06:33
Раскрыты слова Нурмагомедова в адрес Макгрегора
MMA
06:33
«Для Хабиба будут самые жесткие санкции»
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение