Кокорину и Мамаеву предрекли спортивное забвение

«Это недопустимо. Это происшествие роняет тень на весь наш футбол. Эти ребята не играют в сборной России. И, видимо, уже никогда не будут. Полагаю, владельцы клубов, за которые они выступают, тоже сделают выводы», — сказал он, комментируя драку футболистов в московском кафе.

В последний раз Кокорин и Мамаев играли за сборную в 2016 году.

Инцидент произошел 8 октября. Кокорин с Мамаевым вступили в конфликт с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. На видео с камер наблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом по голове. По сообщениям очевидцев, оба игрока находились в неадекватном состоянии. Жена Мамаева Алана извинилась за поведение футболистов и заявила, что они были пьяными.

Пак и Гайсин были доставлены в больницу, а футболисты скрылись до прибытия полиции. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).