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Кокорину и Мамаеву ужесточили статью
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Кокорину и Мамаеву ужесточили статью 

Lenta.ru + ещё 31 1 час назад
Александр Кокорин и Павел Мамаев подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Футболистам может грозить до семи лет тюрьмы.
По утверждению издания, данная статья является арестной. Против Кокорина также играет то, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения.
10 октября официальный представитель ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что Кокорин и Мамаев стали подозреваемыми в нанесении побоев водителю около гостиницы «Пекин» в центре Москвы. В дальнейшем из этого уголовного дела были выделены материалы по нападению на чиновников в кафе на Большой Никитской улице, и было возбуждено второе дело в отношении футболистов по статье «Хулиганство». При этом часть статьи не называлась.
Источник Ленты.ру в правоохранительных органах пояснил, что два уголовных дела, расследуемых параллельно, дают юридическое основание следствию требовать меры пресечения в виде ареста. По его словам, если бы оба эпизода расследовались в рамках одного дела, суд имел бы все основания избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
10 октября футболисты были задержаны на 48 часов. Их развели по разным камерам изолятора временного содержания на улице Петровка.
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