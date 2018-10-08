Губерниев высказался о драке с Кокориным и Мамаевым

Губерниев назвал позорищем драку с участием Кокорина и Мамаева

"Это позорище. За такие поступки должны отвечать, и наказывать нужно очень сурово. Я разговаривал с людьми из Минпромторга, там настроены все очень серьезно. Какой пример они показывают нашим детям? Просто позорище и стыд. Такой футбол нам не нужен.

Допускать их до спорта или нет — вопрос правоохранительных тонкостей. Есть заявление в полиции, насколько я знаю, мы ждем официального заявления от Минпромторга. Они уже в интервью говорят о том, что будет усердное разбирательство, и мои источники в министерстве это подтверждают. Избегут ли они наказания — решаем не мы с вами. Есть законы Российской Федерации, но такие люди, как Кокорин и Мамаев, как минимум, не должны играть в сборной России.

Это позор и стыд, особенно после того, что нам подарил чемпионат мира по футболу", — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что в драке Кокорина и Мамаева пострадал еще один чиновник.