Мамаев и Кокорин стали фигурантами дела

Мамаев и Кокорин стали фигурантами уголовного дела

По факту избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

«Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошёл конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Там однако не стали указывать имена участников конфликта.

Как ранее сообщал News.ru, инцидент произошёл в одном из московских кафе. Футболисты кричали, шумели и на замечания не реагировали. Когда их попросили вести себя потише, завязалась потасовка.