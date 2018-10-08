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Мамаев и Кокорин стали фигурантами дела
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Мамаев и Кокорин стали фигурантами уголовного дела 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
По факту избиения чиновника Минпромторга Дениса Пака в московском кафе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
Его фигурантами стали полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин.
«Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошёл конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Там однако не стали указывать имена участников конфликта.
Как ранее сообщал News.ru, инцидент произошёл в одном из московских кафе. Футболисты кричали, шумели и на замечания не реагировали. Когда их попросили вести себя потише, завязалась потасовка.
В Минпромторге между тем заявили, что в драке пострадали двое чиновников — директор департамента Денис Пак и гендиректор госпредприятия «НАМИ» Сергей Гайсин. Оба были вынуждены обратиться за помощью к медикам.
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