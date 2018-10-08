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Путина попросили разобраться с Кокориным и Мамаевым
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Путина попросили разобраться с Кокориным и Мамаевым 

Рамблер 47 минут назад
Пользователи соцсетей раскритиковали футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за драку в московской кофейне.
Некоторые из них пожелали, чтобы информация о драке дошла до президента России Владимира Путина, и он их «лишит всего».
Кокорина и Мамаева назвали «позором России», припомнив им также скандал двухлетней давности с шампанским под звуки гимна России в Монте-Карло.
Мамаев и Кокорин стали фигурантами уголовного дела
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош в московской кофейне, избив двух посетителей, которые сделали им замечание.
Впоследствии выяснилось, что от рук спортсменов пострадали два высокопоставленных федеральных чиновника — директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор государственного научного центра РФ «НАМИ» Сергей Гайсин.
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