Путина попросили разобраться с Кокориным и Мамаевым

Некоторые из них пожелали, чтобы информация о драке дошла до президента России Владимира Путина , и он их «лишит всего».

Кокорина и Мамаева назвали «позором России», припомнив им также скандал двухлетней давности с шампанским под звуки гимна России в Монте-Карло.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили дебош в московской кофейне, избив двух посетителей, которые сделали им замечание.