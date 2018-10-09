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Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении
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Кокорина и Мамаева заподозрили во втором избиении 

Рамблер + ещё 56 1 час назад
Игрока «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева заподозрили в нападении на водителя журналистки «Первого канала» Ольги Ушаковой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, этот инцидент произошел перед дракой футболистов в кафе. 33-летний водитель ждал журналистку возле гостиницы «Пекин», когда заметил, что компания из пяти человек хулиганит на проезжей части. Он сделал молодым людям замечание, после чего они вытащили мужчину из машины и начали бить.
Позже водителя госпитализировали в больницу имени Боткина со сломанным носом и черепно-мозговой травмой. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о побоях.
«Были пьяные, извините»
По данным Telegram-канала Mash, перед конфликтом с водителем футболисты с друзьями отдыхали в московском стриптиз-клубе. Они покинули заведение, пошли гулять, по пути наткнулись на стоянку и начали пинать машины. Именно в этот момент их заметил водитель Ушаковой и сделал замечание. По данным Mash, они повалили его на землю и били ногами, мужчина попал в реанимацию.
Telegram-канал «112» отмечает, что водитель опознал Кокорина и Мамаева по фотографиям, которые появились в СМИ после драки в «Кофемании».
Ранее в Сети появился ролик с дракой, в которой участвовали Кокорин и Мамаев. СМИ сообщали, что футболисты пришли в московское кафе с друзьями и вели себя шумно. Находившийся в «Кофемании» чиновник Минпромторга Денис Пак сделал им замечание. Игроки якобы оскорбили мужчину по национальному признаку и начали нападать на него со стульями. Вместе с Паком пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По факту случившегося в МВД завели дело по статье 116 УК РФ (побои).
Супруга Мамаева предположила, что футболисты были пьяны. Министр спорта Павел Колобков заявил, что игроков, скорее всего, больше никогда не пригласят в сборную РФ по футболу. Он выразил надежду, что «Зенит» и «Краснодар» также «сделают выводы».
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