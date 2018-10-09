Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении

Кокорина и Мамаева заподозрили во втором избиении

По данным газеты, этот инцидент произошел перед дракой футболистов в кафе. 33-летний водитель ждал журналистку возле гостиницы «Пекин», когда заметил, что компания из пяти человек хулиганит на проезжей части. Он сделал молодым людям замечание, после чего они вытащили мужчину из машины и начали бить.

Позже водителя госпитализировали в больницу имени Боткина со сломанным носом и черепно-мозговой травмой. По факту нападения возбудили уголовное дело по статье о побоях.

По данным Telegram-канала Mash, перед конфликтом с водителем футболисты с друзьями отдыхали в московском стриптиз-клубе. Они покинули заведение, пошли гулять, по пути наткнулись на стоянку и начали пинать машины. Именно в этот момент их заметил водитель Ушаковой и сделал замечание. По данным Mash, они повалили его на землю и били ногами, мужчина попал в реанимацию.

Telegram-канал «112» отмечает, что водитель опознал Кокорина и Мамаева по фотографиям, которые появились в СМИ после драки в «Кофемании».

Ранее в Сети появился ролик с дракой, в которой участвовали Кокорин и Мамаев. СМИ сообщали, что футболисты пришли в московское кафе с друзьями и вели себя шумно. Находившийся в «Кофемании» чиновник Минпромторга Денис Пак сделал им замечание. Игроки якобы оскорбили мужчину по национальному признаку и начали нападать на него со стульями. Вместе с Паком пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин . По факту случившегося в МВД завели дело по статье 116 УК РФ (побои).