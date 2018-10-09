Жена Мамаева извинилась за пьяного мужа

Алана Мамева отметила, что другого объяснения их поведению у нее нет. Жена футболиста попросила прощения за выходку супруга.

«Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — призналась она.

Ранее в Сети появился ролик с дракой, в которой участвовали Кокорин и Мамаев. СМИ сообщали, что футболисты пришли в московское кафе с друзьями и вели себя шумно, поэтому Пак сделал им замечание. В итоге игроки якобы оскорбили мужчину по национальному признаку и начали нападать на него со стульями.

В Минпромторге рассказали, что вместе с Паком пострадал гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин . По факту случившегося в МВД завели дело по статье 116 УК РФ (побои).

Представители ФК «Зенит» назвали инцидент «вопиющим», а министр спорта Павел Колобков заявил, что Кокорина и Мамаева, скорее всего, больше никогда не пригласят в сборную России по футболу. Колобков выразил надежду, что «Зенит» и «Краснодар» также «сделают выводы».

В начале июля 2016 года Кокорин и Мамаев оказались в центре скандала из-за вечеринки с кальяном и шампанским в одном из ночных клубов Монако. СМИ сообщали, что за ночь спортсмены потратили там около 250 тысяч евро. Оба игрока до этого выступали на чемпионате Европы по футболу во Франции в составе сборной РФ. Позже они принесли извинения. После этого случая Кокорин был переведен в состав «Зенита-2».