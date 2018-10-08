Жена Мамаева извинилась за пьяную выходку мужа

Жена полузащитника ФК «Краснодар» Павла Мамаева Алана извинилась за драку, в которой принимал участие ее супруг. Об этом она заявила газете «Спорт Экспресс».

«Они были пьяные. Как еще объяснить эту выходку? Стыдно. Простите! Мне стыдно за него», — сказала она.

Об инциденте стало известно 8 октября. В драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и директор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергей Гайсин

Пострадавшие находятся в больнице. Футболисты скрылись. По утверждению свидетелей, Кокорин и Мамаев находились в неадекватном состоянии.

Полиция завела дело по статье 116 УК РФ («Побои»).