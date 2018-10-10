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Хавбек «Зенита» обиделся на своего сына
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Хавбек «Зенита» обиделся на своего сына 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал клубное видео, на котором хавбек со своим сыном смотрит матч сине-бело-голубых с "Краснодаром" в рамках десятого тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Футболист и его сын наблюдают за игрой с трибун. На видеозаписи, мальчик что-то активно объясняет Маркизио.
"Когда сосед мешает, но ты ничего не можешь ему сказать, так как это твой сын", — пошутил итальянский спортсмен в твиттере.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Маркизио пропустит матч с пражской "Славией" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.
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