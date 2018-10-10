Хавбек «Зенита» обиделся на своего сына 

Полузащитник петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио прокомментировал клубное видео, на котором хавбек со своим сыном смотрит матч сине-бело-голубых с "Краснодаром" в рамках десятого тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Футболист и его сын наблюдают за игрой с трибун. На видеозаписи, мальчик что-то активно объясняет Маркизио.
"Когда сосед мешает, но ты ничего не можешь ему сказать, так как это твой сын", — пошутил итальянский спортсмен в твиттере.
Quando il tuo vicino di posto ti mette pressione, ma non puoi dirgli niente perchè è tuo figlio 😅 #football #passion #sons #MC10 pic.twitter.com/4VX3cmW0fX— Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) 10 октября 2018 г.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что Маркизио пропустит матч с пражской "Славией" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.