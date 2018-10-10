Хавбек «Зенита» обиделся на своего сына

Футболист и его сын наблюдают за игрой с трибун. На видеозаписи, мальчик что-то активно объясняет Маркизио.

"Когда сосед мешает, но ты ничего не можешь ему сказать, так как это твой сын", — пошутил итальянский спортсмен в твиттере.