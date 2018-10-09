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Футболка Игнашевича с ЧМ-2018 продана за $ 27 тысяч
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Футболку Игнашевича с чемпионата мира в России продали за $27 тысяч 

RT на русском + ещё 5 9 часов назад
Фото: Reuters
Футболка экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича с домашнего чемпионата мира 2018 года была продана за $27 тысяч.
«Отличные новости с благотворительного бала ARC — Auction for russian children. Игровая футболка Серёжи с чемпионата мира продана за $27 тыс. Великолепная работа организаторов и ведущей мероприятия Тутты Ларсен», — приводит слова жены футболиста Натальи Sport24 со ссылкой на её Facebook.
Игнашевич завершил спортивную карьеру после ЧМ-2018, где российская национальная команда дошла до четвертьфинала.
Ранее тренер сборной России заявил, что на ЧМ сказал Игнашевичу о готовности встать перед ним на колени.
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