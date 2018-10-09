Футболка Игнашевича с ЧМ-2018 продана за $ 27 тысяч

Футболку Игнашевича с чемпионата мира в России продали за $27 тысяч

Футболка экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича с домашнего чемпионата мира 2018 года была продана за $27 тысяч. «Отличные новости с благотворительного бала ARC — Auction for russian children. Игровая футболка Серёжи с чемпионата мира продана за $27 тыс. Великолепная работа организаторов и ведущей мероприятия Тутты Ларсен», — приводит слова жены футболиста Натальи Sport24 со ссылкой на её Facebook. Игнашевич завершил спортивную карьеру после ЧМ-2018, где российская национальная команда дошла до четвертьфинала. Ранее тренер сборной России заявил, что на ЧМ сказал Игнашевичу о готовности встать перед ним на колени.