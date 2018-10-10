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Жена Мамаева отреклась от развода
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Жена Мамаева прокомментировала информацию о разводе 

Рамблер + ещё 73 2 часа назад
Фото: Instagram
Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод с футболистом. Об этом она сообщила в сториз своего Instagram.
Женщина попросила не писать от ее имени и не трогать ее детей.
Издание сообщало, что Мамаева подала заявление о разводе 9 октября на фоне скандала с драками, в которых участвовал ее супруг.
Ранее в соцсетях появилось видео с нападениями Мамаева, игрока «Зенита» Александра Кокорина и их друзей на людей в Москве.
В полиции возбудили два уголовных дела о побоях. Пока их фигурантами являются «неустановленные лица», Но, по словам источника ТАСС, Кокорин и Мамаев, в ближайшее время могут стать подозреваемыми и обвиняемыми по этим делам.
Правоохранители считают их зачинщиками конфликтов.
Один из пострадавших, чиновник Минпромторга Денис Пак, получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Второму — водителю ведущей «Первого канала» — сломали нос, также он получил черепно-мозговую травму и ушибы.
Алана Мамаева предположила, что футболисты были пьяны. Она попросила прощения и заявила, что ей стыдно за мужа.
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