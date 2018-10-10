Жена Мамаева отреклась от развода

Жена Мамаева прокомментировала информацию о разводе

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что не подавала на развод с футболистом. Об этом она сообщила в сториз своего Instagram.

Женщина попросила не писать от ее имени и не трогать ее детей.

Издание сообщало, что Мамаева подала заявление о разводе 9 октября на фоне скандала с драками, в которых участвовал ее супруг.

Ранее в соцсетях появилось видео с нападениями Мамаева, игрока «Зенита» Александра Кокорина и их друзей на людей в Москве.

В полиции возбудили два уголовных дела о побоях. Пока их фигурантами являются «неустановленные лица», Но, по словам источника ТАСС, Кокорин и Мамаев, в ближайшее время могут стать подозреваемыми и обвиняемыми по этим делам.

Правоохранители считают их зачинщиками конфликтов.

Один из пострадавших, чиновник Минпромторга Денис Пак , получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Второму — водителю ведущей «Первого канала» — сломали нос, также он получил черепно-мозговую травму и ушибы.