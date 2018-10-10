Жена Мамаева попросила не трогать ее детей 

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, обратилась в социальной сети к журналистам и подписчикам с просьбой не писать ничего о ее детях, передает "Советский спорт".
Жена футболиста не хочет, чтобы о ее детях говорили в контексте нападения Мамаева и нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
"Пишите что угодно про меня, но не трогайте моих детей", — написала Алана в инстаграме.
Ранее сообщалось, что форвард сине-бело-голубых и хавбек "горожан" могут быть дисквалифицированы пожизненно решением Российского футбольного союза (РФС).