«Стулом в табло»: Захарова о Кокорине и Мамаеве

«Не пробил пенальти — получи стулом»: Захарова о Кокорине и Мамаеве

На своей странице в соцсети «Фейсбук» Захарова задалась вопросом, почему футболисты избивают чиновников стульями, а не наоборот.

«Не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а свое», — написала она.

По мнению официального представителя МИДа, чиновникам следовало «додуматься» до этого раньше, чем футболисты додумались избивать стульями их.

Накануне утром форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев среди прочего стулом избили главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора научного института НАМИ Сергея Гайсина