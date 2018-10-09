«Стулом в табло»: Захарова о Кокорине и Мамаеве

Глава департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала избиение чиновников футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
На своей странице в соцсети «Фейсбук» Захарова задалась вопросом, почему футболисты избивают чиновников стульями, а не наоборот.
«Не пробил пенальти — получи стулом в табло. Не электронное, а свое», — написала она.
По мнению официального представителя МИДа, чиновникам следовало «додуматься» до этого раньше, чем футболисты додумались избивать стульями их.
Накануне утром форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев среди прочего стулом избили главу одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и гендиректора научного института НАМИ Сергея Гайсина.
Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Побои», министр спорта Павел Колобков заявил, что «эти ребята, видимо, уже никогда не будут» играть в составе сборной России, а депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал наказать Кокорина и Мамаева, но не жестоко.