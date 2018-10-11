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Адвокат Кокорина обвинил избитого чиновника в провокации
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Адвокат Кокорина обвинил избитого стулом чиновника в провокации 

Lenta.ru + ещё 75 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник Минпромторга Денис Пак спровоцировал конфликт с футболистом Александром Кокориным, заявил ТАСС адвокат спортсмена Олег Попов.
«Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим. Там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения», — сказал он.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами двух уголовных дел о хулиганстве, им грозит до семи лет тюрьмы. 10 октября они явились на допрос в полицию, где были задержаны на 48 часов.
8 октября Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала Ольши Ушаковой на парковке возле гостиницы «Пекин». Пострадавший Виталий Соловчук получил черепно-мозговую травму перелом носа и ушиб мягких тканей лица.
Затем футболисты пошли в кафе на Большой Никитской, где напали на начальника департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. На записи камеры видеонаблюдения видно, что Кокорин ударил Пака стулом. Адвокат чиновника заявил, что футболисты напали на его доверителя из расовой неприязни.
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