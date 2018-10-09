Защитник «молодежки» показал «неподражаемую»

Александр Довбня пока не так хорошо известен на родине, как его старший тёзка и однофамилец, ныне защищающий ворота «Оренбурга». Но кое-чего к своим 22 годам защитник Довбня тоже достиг — например входил в «золотую» сборную Защитникпока не так хорошо известен на родине, как его старший тёзка и однофамилец, ныне защищающий ворота «Оренбурга». Но кое-чего к своим 22 годам защитник Довбня тоже достиг — например входил в «золотую» сборную Дмитрия Хомухи на юношеском Евро-2013, выигрывал молодёжное первенство России с «Локомотивом» и вообще довольно высоко котировался специалистами по своему возрасту.

Этот парень — явно не из категории робких и нерешительных молодых людей, страшащихся кардинальных перемен в жизни и оттого мёртвой хваткой цепляющихся даже за лавку запасных родного клуба. Блужданиям по низшим отечественым лигам Довбня предпочёл высший дивизион далёкого и загадочного Кипра. Полтора года российский легионер отбегал в «Этникосе» из Ахны, а в начале 2018-го заключил контракт с клубом «Пафос». Там ещё Дмитрий Торбинский недавно мелькнул.

Трансфер трансфером, но ещё более знаменательное событие в жизни Александра случилось в августе — игрок сочетался браком с возлюбленной, молодой актрисой Ангелиной Доброродновой. Полюбуйтесь на их совместные снимки — это же настоящие произведения фотографического искусства! Если бы у Довбни вдруг не сложилось в спорте, он тоже, наверное, мог бы попробовать себя в кино — камера парня определённо «любит». Впрочем, никогда не говори «никогда» — может, и попробует ещё, как-нибудь потом…