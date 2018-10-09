Полиция взялась за Кокорина и Мамаева

Полиция проверяет информацию об участии футболистов Александра Кокорина Павла Мамаева в еще одной драке в Москве. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

7 октября в полицию обратилась телеведущая Ольга Ушакова с заявлением о том, что около 8:00 пятеро неизвестных избили ее водителя у гостиницы «Пекин». «Предположительно, среди пяти нападавших были Мамаев и Кокорин», — отметил собеседник агентства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Приехавшие на место полицейские зафиксировали, что 33-летнему мужчине были нанесены телесные повреждения. По информации Telegram-канала 112, Виталий Соловчук получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа.

Через 40 минут после конфликта с водителем Кокорин и Мамаев оказались в кофейне в центре столицы, где подрались с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и директором Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергеем Гайсиным.

Кокорин ударил Пака стулом по голове и нанес закрытую черепно-мозговую травму. Полиция завела уголовное дело о побоях.