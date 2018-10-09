Ещё
Полиция взялась за Кокорина и Мамаева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция взялась за Кокорина и Мамаева 

Lenta.ru + ещё 73 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция проверяет информацию об участии футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в еще одной драке в Москве. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
7 октября в полицию обратилась телеведущая Ольга Ушакова с заявлением о том, что около 8:00 пятеро неизвестных избили ее водителя у гостиницы «Пекин». «Предположительно, среди пяти нападавших были Мамаев и Кокорин», — отметил собеседник агентства.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Приехавшие на место полицейские зафиксировали, что 33-летнему мужчине были нанесены телесные повреждения. По информации Telegram-канала 112, Виталий Соловчук получил черепно-мозговую травму и перелом костей носа.
Через 40 минут после конфликта с водителем Кокорин и Мамаев оказались в кофейне в центре столицы, где подрались с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и директором Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») Сергеем Гайсиным.
Кокорин ударил Пака стулом по голове и нанес закрытую черепно-мозговую травму. Полиция завела уголовное дело о побоях.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Краснодар» решил выгнать Мамаева63
Нурмагомедова оставят без денег373
В Сети сравнили жен Хабиба и Макгрегора113
«Были пьяные, извините»235
Защитник «молодежки» показал «неподражаемую»3
Видео
03:28
Адвокат жертвы Кокорина и Мамаева заговорил об опасности
Футбол Политика
04:02
Макгрегор промахнулся по Нурмагомедову
MMA
00:54
Нурмагомедова оставят без денег
MMA
03:28
Кокорина и Мамаева обвинили в новом нападении
Футбол
02:33
«Краснодар» решил выгнать Мамаева
Футбол
01:12
Появилось видео избиения чиновника Кокориным и Мамаевым
Футбол Прочее
01:05
Собака выбежала на поле во время матча
Футбол
01:12
«Были пьяные, извините»
Футбол Статьи
06:33
«Извините за победу»: Хабиб издевается над фанатами
MMA
00:56
На дне: какая судьба ждет Головина
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение