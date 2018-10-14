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Кокорин поблагодарил Кадырова из СИЗО
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Кокорин поблагодарил Кадырова из СИЗО 

Газета.Ru + ещё 81 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о том, как нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин отреагировал на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова играть за грозненский "Ахмат", передает "Комсомольская правда".
"Александр просмотру передач предпочитает книги. Он взял литературу из библиотеки. Но новости посмотрел и знает, что Рамзан Кадыров предложил ему место в его клубе. Он очень благодарен ему за слова поддержки", — передал слова форварда сине-бело-голубых ответственный секретарь.
Также он подчеркнул, что Кокорин может заключить контракт с "Ахматом" из СИЗО.
"В статусе подозреваемых они не ограничены в правах. Могут совершать юридические действия. Но только с разрешения следователя", — объяснил Мельников.
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев должны нести ответственность за свои действия.
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