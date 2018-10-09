Экс-защитник «Урала» болел «неизвестной лихорадкой» 

Экс-защитник екатеринбургского "Урала" Владимир Хозин дал комментарий по поводу серьезной травмы, которую получил во время товарищеской игры с молдавским "Шерифом", передает Sport24.
Хозин рассказал о страшных последствиях операции на поврежденное сухожилие.
"Я почти не мог ходить: жена Юнона меня одевала, купала, чуть ли не носила на руках. Легче не становилось, хотя через месяц я должен был уже делать упражнения. Плюс первые недели температура держалась на уровне 38°С и нога горела. В российской больнице мне сказали, что это "лихорадка неизвестного происхождения", — поделился бывший игрок "Урала".
Ранее сообщалось, что наставник казанского "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал итог матча десятого тура чемпионата России с "Уралом".