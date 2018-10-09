Тест: Правда или выдумка про Кокорина и Мамаева?

Это стало известно после того, как полиция возбудила уголовное дело о нападении на чиновника Минпромторга . По данным СМИ, мужчина был избит в московском ресторане, и сделали это те же звезды отечественного футбола — Мамаев и Кокорин.

Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались в центре скандала далеко не впервые. Давайте проверим, что вы знаете об их похождениях.