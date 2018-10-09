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Тест: Правда или выдумка про Кокорина и Мамаева?
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Тест: Правда или выдумка про Кокорина и Мамаева? 

Рамблер 47 минут назад
Фото: Соцсети
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обвинили еще в одном нападении. По словам тележурналистки Ольги Ушаковой, закадычные друзья избили ее водителя.
Это стало известно после того, как полиция возбудила уголовное дело о нападении на чиновника Минпромторга. По данным СМИ, мужчина был избит в московском ресторане, и сделали это те же звезды отечественного футбола — Мамаев и Кокорин.
Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались в центре скандала далеко не впервые. Давайте проверим, что вы знаете об их похождениях.
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