Тест: Правда или выдумка про Кокорина и Мамаева? 

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обвинили еще в одном нападении. По словам тележурналистки Ольги Ушаковой, закадычные друзья избили ее водителя.
Это стало известно после того, как полиция возбудила уголовное дело о нападении на чиновника Минпромторга. По данным СМИ, мужчина был избит в московском ресторане, и сделали это те же звезды отечественного футбола — Мамаев и Кокорин.
Павел Мамаев и Александр Кокорин оказались в центре скандала далеко не впервые. Давайте проверим, что вы знаете об их похождениях.