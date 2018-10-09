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​«Зенит» расторгнет контракт с Кокориным
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«Зенит» нашел возможность разорвать контракт с Кокориным 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В контракте форварда петербургского "Зенита" Александра Кокорина есть пункт о разрыве контракта за нарушение режима, сообщает ФАН.
Также в договоре указана возможность штрафных санкций за нанесение репутационного вреда клубу.
Руководство сине-бело-голубых ищет варианты досрочного расторжения соглашения в одностороннем порядке из-за двух нападений с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым на директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Дениса Пака в московской кофейне, а также на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой на парковке.
Ранее сообщалось, что полиция располагает видео драки спортсменов с чиновником.
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